Ventimiglia, il sindaco Scullino contro il direttore generale di Asl 1 Silvio Falco: “ Si dimentica di noi, mi rivolgerò al presidente Toti”

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, anche nella veste di presidente del Distretto socio sanitario 1, denuncia, a suo dire, la scarsa attenzione da parte del direttore generale di Asl1 Imperiese Silvio Falco nei confronti del comprensorio che comprende 16 comuni dell'Intemelio.

Il ‘casus belli’ è il nuovo servizio di somministrazione dei tamponi, fornito a Imperia presso il Palasalute e a Sanremo al Palafiori a favore di tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, per poter effettuare il tampone fino a che non riceveranno la certificazione verde sui loro dispositivi.

Scullino che aveva chiesto come mai tutto il Distretto 1 fosse stato escluso si sarebbe sentito rispondere “perché non abbiamo forze sufficienti per coprire tutto il territorio”. "Risposta che ho trovato assurda -dice Gaetano Scullino - perché pur comprendendo la mancanza di personale non si era compreso come mai lo stesso personale non fosse stato distribuito sul tutta la provincia, privilegiando di fatto solo i distretti di Sanremo e Imperia, escludendo i cittadini del distretto ventimigliese" .

"Irricevibile -sempre secondo il sindaco Scullino - sentirsi dire dall'Asl che il Distretto 1 non dipone di una struttura come il Palasalute di Imperia e il Palafiori come Sanremo. Sono due anni che Ventimiglia aspetta il progetto di ripartizione interna, che i progettisti Asl dovevano predisporre, del locale che lo stesso Comune ha messo a disposizione per realizzare la Casa della salute, nel grande edificio Eiffel, adiacente al palazzo Caritas e alla stazione centrale di Ventimiglia"

Prosegue Gaetano Scullino: “Noi stiamo procedendo a riqualificare e mettere in sicurezza l’esterno di questo storico edificio ricevuto dalle Ferrovie dello Stato, l'Asl doveva solo progettare come distribuire l'interno e arredarlo, ancora niente. Vedremo attentamente il prossimo bilancio prima di votarlo per capire perché si dimenticano sempre del nostro Distretto socio sanitario".

"Dopo due anni nulla dall’Asl, nonostante diversi incontri anche sul posto con il precedente e nuovo direttore generale Silvio Falco. Mi rivolgerò al presidente Toti che è sempre disponibile ad ascoltare le richieste del territorio, non possiamo più aspettare i lunghi ed interminabili tempi di Asl1. Non solo non fanno il progetto di suddivisione solo interno della nuova Casa della salute di Ventimiglia, ma ci hanno tolto tutti i servizi territoriali presenti in città, non abbiamo più novità sull’Ospedale Saint Charles di Bordighera e in più ci dicono che elargiscono servizi su Sanremo e Imperia e non sul Distretto Ventimigliese solo perché non abbiamo la struttura? Assurdo, chiederò l’intervento del Presidente della Giunta regionale e dei tre consiglieri regionali eletti nel comprensorio intemelio affinché verifichino se si può sensibilizzare la dirigenza ASL ad essere più solerti e attenti anche al territorio del nostro distretto”, conclude Scullino.