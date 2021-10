Sanremo: questione 'Casa Serena', My Home “Consapevoli di aver agito nel rispetto degli accordi presi e con massima attenzione agli ospiti”

Sono giorni di attesa per le prime udienze al TAR di Genova che dovrà decidere in merito alla querelle tra Comune di Sanremo e My Home sul futuro della RSA ‘Casa Serena’.



Sul delicato tema interviene oggi la società My Home in risposta al nostro articolo di qualche giorno fa: “Il signor Rosario Maniscalco, Amministratore Unico della società My Home, attende l’udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva avanti il TAR Liguria con animo sereno, con la consapevolezza di aver agito nel rispetto degli accordi presi con l'Amministrazione Comunale e continuando a riservare la massima attenzione alla assistenza degli ospiti, nella convinzione che non debbano subire conseguenza alcuna dalla controversia tra My Home e Comune di Sanremo”.



Poi il commento in merito all’articolo: “In data 26 ottobre 2021 l'organo di informazione on line Sanremo News, nel dare notizia del ricorso presentato al TAR Genova dalla Società My Home avverso il provvedimento del Comune di Sanremo di revoca dell'aggiudicazione di Casa Serena, ha pubblicato anche il testo integrale del ricorso a firma degli avvocati Andrea Poesio di Torino e Simone Rosazza di Vercelli. La società My Home con i suoi avvocati intende precisare con fermezza di non aver avuto alcun ruolo nella pubblicazione del testo richiamato ed intende stigmatizzare tale comportamento, trattandosi di materia ancora sottoposta alla valutazione del Giudice Amministrativo e trattandosi di atto contenente possibili dati sensibili che sono protetti dalla legge sulla privacy, con specifiche ipotesi di reato in caso di violazione della stessa”.