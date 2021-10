Sanremo: anziano sparge olio commestibile in pieno centro, la Municipale fa intervenire Amaie Energia (Foto)

Esce dall’autostazione di piazza Colombo e, con un carrello della spesa dove probabilmente portava un contenitore piuttosto grande di olio commestibile (d’oliva o di semi) e lo sparge in diverse vie della città.

Il fatto è accaduto ieri sera, poco dopo le 19.30 ed è stato successivamente segnalato da operatori commerciali e semplici passanti. Secondo una ricostruzione poi fatta con le immagini di videosorveglianza della città, l’uomo ha percorso via Ascquasciati, via Palazzo, via Feraldi, piazza Muccioli e piazza Eroi Sanremesi, sversando l’olio su marciapiedi e asfalto.

Ovviamente creando pericoli per mezzi e passanti. Allertata la Municipale, questa ha fatto subito intervenire gli operai di Amaie Energia ed è per questo che, in mattinata molti hanno notato su marciapiedi e asfalto una anomala quantità di segatura, che era stata sparsa per limitare i danni dell’olio.

Dalle immagini della videosorveglianza gli agenti della Municipale hanno appurato che si è trattato di un anziano che, appunto, ha trasportato un carrellino di quelli che si usano per fare la spesa e da dove fuoriusciva l’olio. Sembra, sempre dalle immagini, che qualche passante abbia segnalato il fatto all’uomo ma che, questo, ha proseguito incurante dell’accaduto.

Rimane da capire, da parte degli inquirenti, se si è trattato di un incidente, di un problema psichico dell’uomo oppure di un fatto doloso. Fortunatamente nessuno si è fatto male scivolando sull’olio e ora la situazione è migliorata decisamente.