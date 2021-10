Imperia in festa per il ventennale di Olioliva, Scajola: "Sarà l'edizione della ripresa. La città è la capitale dell' 'oro giallo'" (foto e video)

"Sarà l'edizione della ripresa per riaffermare che Imperia è la capitale dell'olio". Così il sindaco Claudio Scajola ha presentato il ventennale di 'Olioliva' che si svolgerà in città dal 5 al 7 novembre.

L'evento è stato illustrato anche dal vicepresidente della Regione, Alessandro Piana, e dal presidente della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria', Enrico Lupi, che l'organizza insieme al Comune e alla Regione, e l'assessore comunale al Commercio e Turismo, Gianmarco Oneglio.

Dopo lo stop imposto dall'emergenza covid, l'appuntamento si rinnova nel centro storico di Oneglia e propone un suggestivo percorso con le vie principali, i portici, le piazze e la banchina portuale dove ci saranno 200 stand, nello specifico 170 espositori commerciali e 30 istituzionali, in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici della nostra terra, ma anche apprendere informazioni e conoscenze sull'oro giallo'. Grande protagonista ovviamente l'olio dei produttori locali, ma anche il pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata.

Sono attesi a Imperia migliaia di ospiti: tanti anche gli stranieri, soprattutto francesi e tedeschi. La festa ruota attorno alla frangitura dell’olio extravergine, l’olio nuovo così ricco di qualità organolettiche e fragranze inimitabili ed è occasione per dedicare spazio alla cultura legata alla buona tavola. Tra le attrattive i corsi di assaggio per imparare a riconoscere qualità e difetti del prezioso alimento che portiamo in tavola, i laboratori tematici, gli abbinamenti tra il pesce del Mar Ligure e l’olio extravergine della Riviera. In Calata Cuneo ci sarà, come ospite d’onore, la Regione Campania, l’ufficio Turismo di Mondovì con “Peccati di Gola” (evento gemellato con Olioliva) e la città di Ceva, il “salotto letterario” dove si alterneranno gli autori liguri che vorranno presentare un proprio libro incentrato sulle tematiche della rassegna. Non mancheranno inoltre i laboratori organizzati dalle Associazioni di categoria e dagli Istituti scolastici.

Tra gli eventi collaterali la “Camminata tra gli ulivi”, la “10km Olioliva”, le visite al Museo dell’Olivo Carlo Carli e al Museo delle Latte. Un programma ricco e una promozione su vasta scala per un “ritorno” di rilievo della manifestazione che colora la città di Imperia.

In un’annata difficile per l’olivicoltura ligure, caratterizzata da meno prodotto ma di ottima qualità, l’appuntamento con Olioliva apre le porte anche all’approfondimento, ai convegni tematici in collaborazione con le associazioni di categoria e la Regione, alla ricerca in campo olivicola, alla cultura e agli approfondimenti. Sarà dunque un intenso fine settimana ricco di eventi con una vera e propria passeggiata del gusto ma anche cucina, mostre, cultura, musica, animazione nel pieno rispetto delle norme vigenti legati alla diffusione del Covid 19. Previsto per accedere l' obbligo di Green pass e l'utilizzo delle mascherine.

Ampio spazio è dedicato alla pesca e alla sua valorizzazione in chiave turistica. Ospite d’onore dell’edizione 2021 la Regione Campania con il GAC “L’Approdo di Ulisse” di Cetara che a giugno ha ospitato una delegazione del GAC “Il Mare delle Alpi” e accolto il “Pingone”, l’imbarcazione imperiese testimonial dell’ittiturismo. A Olioliva 2021 sarà presente anche una delegazione di foodblogger europei, che avranno la possibilità di conoscere (e raccontare sui social) luoghi, prodotti, storia e arte sulle vie dell’olio. La parte commerciale è curata da 'Espansione' di Paola Savella.

Le vie di Olioliva sono: Via Bonfante la via dell'olio; Piazza Bianchi la via dei presidi; piazza e via San Giovanni, la via delle Valli e del miele; Largo Sabatini la via dei fiori; Calata GB Cuneo la via degli eventi; piazza De Amicis è la piazza del gusto; Via Belgrano la via del Gemellaggio con il Piemonte; Piazza Dante e Via Don Abbo anello del gusto e dell'artigianato; Via Vieusseux la via dei prodotti dell'orto; Via Berio la via dell'Ospite d'onore. Via Bonfante e via Berio saranno interdette al trafficò già da giovedì.

Non mancheranno inoltre i laboratori organizzati dalle Associazioni di categoria e dagli Istituti scolastici. Tra gli eventi collaterali già confermati anche il tradizionale Concorso fotografico del Circolo Castelvecchio, uno spettacolo benefico all’Auditorium della Camera di Commercio a cura di Marathon club con concerto e show del cabarettista Leonardo Fiaschi, visite e itinerari nell’entroterra, cinque appuntamenti con i Cooking show in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Arma di Taggia, le iniziative curate dalla scuola forestale di Ormea, il trekking urbano proposto da Uisp e Monesi Young, i menù dedicati, le ricette tipiche e le vetrine a tema di Confcommercio e Confesercenti. Spazio come sempre anche alla promozione dell’economia dell’entroterra con il Gal “Riviera dei Fiori”. Il mondo della pesca sarà al centro dello stand del Flag “Il Mare delle Alpi”, sul porto di Oneglia con i pescatori e la possibilità di battute di pescaturismo. Del pianeta pesca si parlerà inoltre nel corso del convegno in programma sabato 6 novembre nell’aula consiliare di Palazzo civico con interventi di esperti nazionali. Il Lions Club Imperia Host effettuerà su mezzo polifunzionale screening gratuiti per la prevenzione del diabete e del glaucoma.

"Imperia aveva le più grandi aziende olearie, ha evidenziato il sindaco Scajola, in Europa e nel mondo. Erano le prime quattro e oggi non è più cosi. C'è un'azienda di rilievo internazionale, che è la Carli, ma c'è una miriade di piccole e medie aziende a livello familiare, che contribuiscono a valorizzare la materia prima e da questo nasce il recupero di tanti oliveti. Ora, però se ragioniamo sulle quantità di olio che arriva a ed escono da Imperia potrebbe sembrare che la città non è più la capitale dell'olio. Ecco perché è necessario attraverso Olioliva riuscire a far sapere che questo mercato dell'olio, il quale si è modificato sostanzialmente, riserva ad Imperia il ruolo principale di città dell'olio e anche del miglior olio che produce il nostro territorio".

"La Regione, ha spiegato il vicepresidente Piana, fornisce un contributo economico e di organizzazione. Mettiamo a disposizione una serie di soggetti che già collaborano con la Regione Liguria. Ad esempio l'agenzia 'In Liguria' metterà a disposizione delle influencer per aumentare la risonanza mediatica dell'evento. Ma anche l'istituto regionale della Floricultura di Sanremo, il consorzio 'Assaggia la Liguria' per promuovere le nostre tipicità e i prodotti Igp e Dop come l'olio, il basilico e i vini. E' importante perchè l'olio si 'sposa' con tutto l'agroalimentare italiano ed è normale che in una kermesse di questo tipo siano presenti tutti i soggetti che rappresentano l'agroalimentare italiano il quale a sua volta nel mondo rappresenta un'eccellenza unica".

"Dopo la pausa, purtroppo a causa della pandemia che tanto ci ha fatto male anche per l'evento, ha spiegato Lupi, siamo ripartiti con grande slancio e devo dire che c’è stata una corsa degli espositori a partecipare Olioliva, siamo oltre 200. La caratterizzazione è di ritornare nella sede storica della città, quindi tutta la città ed implementare l'evento con elementi culturali, scientifici e divulgativi di grande interesse e di dimensione internazionale, perché è folta la partecipazione della Camera di Commercio di Nizza, di Tolone, della Corsica e della Maremma e unitamente al presidente nazionale di Unioncamere, quindi il sistema camerale è fortissimamente impegnato, così come il mondo dell’ Università, così come il mondo delle pubbliche Istituzioni e delle imprese. Inoltre, prosegue, abbiamo voluto inaugurare il salotto letterario, questa è una novità assoluta. Nel padiglione istituzionale avremo presentazioni di autori locali, del territorio, connaturati all’agroalimentare, all’alimentazione e anche l’enfatizzazione dei nostri musei, perché noi abbiamo il Museo dell’Olivo della Fratelli Carli, il Museo delle Latte della famiglia Guatelli, anche questi trovano ospitalità nel padiglione istituzionale. Poi tutto il focus sulla pesca, quindi non solamente l’olio in senso stretto ma anche tutto il valore del nostro territorio, quindi il gemellaggio tra Imperia e la Costiera Amalfitana, la città di Cetara ancora con la Regione Campania che sarà ospite d’onore con l'assessore regionale alla Pesca. Abbiamo, quindi, allargato lo spettro. Cercheremo di degustare e comprare i prodotti del nostro territorio, ma dobbiamo comunicare al mondo la valenza del nostro territorio, della nostra città per quello che riguarda la dieta mediterranea che rimane una costante nella nostra alimentazione nella nostra cultura, dove, naturalmente, il pilastro è l’olio extravergine della cultivar Taggiasca".

In allegato all'articolo il programma del ventennale di Olioliva.