Calcio: domani si gioca Imperia - Derthona, 21 i convocati da mister Ascoli

Imperia attesa dal Derthona per l'ottava giornata del Girone A di Serie D 2021-22. Domani, domenica 24 ottobre, i neroazzurri scenderanno in campo al 'Coppi' di Tortona, con fischio d'inizio del match previsto per le ore 15:00.

Dal prossimo week-end, avverrà il cambio di orario disposto dalla Lega con inizio delle partite fissato alle ore 14:30.

Morale alle stelle in casa imperiese dopo la ruggente vittoria sul Varese ma sulla strada si porrà un altro avversario importante come il Derthona di Mister Zichella che, dopo il k.o. all'esordio casalingo contro il Chieri, ha infilato cinque risultati utili consecutivi insediandosi al terzo posto.

Tra i 21 convocati di Mister Nicola Ascoli spiccano le assenze dei centrocampisti Demontis e Di Lauri, ancora indisponibili. Oltre a quelle di Lacirignola e Giardiello, entrambi in uscita dal club di Piazza d'Armi. Il portiere classe 2000 è stato scalzato nelle gerarchie dal nuovo arrivato Caruso mentre l'attaccante del 2003 ha fatto ritorno a Roma dove è prossimo all'accordo con la storica Ateltico Lodigiani, in Eccellenza.

Torna a disposizione dell'allenatore Nicholas Mara, scontato il turno di squalifica, e riceve la prima chiamata il 2003 Mattia Foti, ufficializzato mercoledì scorso.

Questa la lista completa: Bacherotti, Bova, Canovi, Cappelluzzo, Cassata, Carletti, Caruso, Castaldo, Comiotto, Coppola, De Simone, Fatnassi, Fazio, Foti, Gabriele, Giglio, Kacellari, Mara, Minasso, Montanari, Petti.

Dirigerà l'incontro il signor Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia. Coadiuvato da Gennaro Scafuri, di Reggio Emilia, e Paolo Roselli, di Avellino.