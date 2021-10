Sanremo: al 'Casinò - Antonio Semeria' consegnato il premio alla carriera a Giuseppe Conte (Foto)

Si è svolto oggi il premio letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo - Antonio Semeria’, che ha consacrato i vincitori della sezione ‘Inediti’. Ospite d’onore lo scrittore e poeta Giuseppe Conte, espressione originale ed intensa della migliore Letteratura italiana contemporanea, che riceverà il premio alla carriera istituito nel decennale della scomparsa di Antonio Semeria.

Davanti alla giuria popolare si sono presentati i finalisti della sezione ‘Silloge inedita’ e ‘Narrativa inedita’, per un confronto all’ultimo voto. Le opere vincitrici saranno pubblicate dalla casa editrice De Ferrari. La cerimonia, moderata da Mauro Mazza, con l’apporto di Carlo Sburlati, Matteo Moraglia e Marzia Taruffi verrà trasmetta in diretta sulla pagina Facebook ‘I Martedì Letterari del Casinò di Sanremo’.

Questi i finalisti della Sezione ‘Poesia inedita’ in ordine alfabetico: Angelo Coco (Geografie parallele), Daniela Puddu (Silloge) e Oreste Toma (Noci e ceci). Menzione d’onore a Eugenio Ripepi per ‘Fese di taccuino’ e menzione a Ilaria Palomba per ‘Microcosmo’.

Questa la terna finalista della Sezione “Narrativa Inedita” in ordine alfabetico: Giorgio Diaz con l’opera ‘Il Chiurlo’, Antonella Grandicelli con l’opera ‘Il tempo imperfetto’ e Pier Paolo Neggia con l’opera ‘Il modello Celestino’. Menzione della giuria a Elda Pianezzi per l’opera ‘Il silenzio della città’, Roberto Patruno ‘Mi porti a ballare’ e Nilde Incardona per ‘Il cuore nascosto’.