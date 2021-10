Imperia calcio, oggi al 'Ciccione' arriva il Borgosesia. Ecco i primi convocati di Nicola Ascoli: Minasso rientra dall'infortunio, c'è Demontis

Per la sesta giornata di Serie D, girone A, l'Imperia ospita il Borgosesia al 'Nino Ciccione'. L'incontro è previsto per oggi pomeriggio, sabato 16 ottobre, alle ore 15:00, lo spostamento è stato accordato per favorire la preparazione al turno infrasettimanale che vedrà i nerazzurri opposti al Varese, mercoledì 20.

Distaccate da un solo punto, con i piemontesi senza successi fino ad ora e con quattro pareggi raccolti, le squadre saranno dirette da Alessandro Negrelli della sezione di Finale Emilia. L'arbitro ritrova i neroazzurri a distanza di quattro anni: diresse il derby Albenga-Imperia terminato 0-1, in Eccellenza, nel quale assegnò un rigore agli ingauni.

Negrelli sarà coadiuvato da Tommaso Ercolani, di Milano, e Mattia Bettani, di Treviglio.

Non sarà una giornata qualunque. L'Imperia infatti festeggia 98 anni e sarà anche l'esordio di Mister Nicola Ascoli sulla panchina neroazzurra. L'allenatore ha convocato 21 giocatori: arriva la prima chiamata stagionale per Pietro Minasso, definitivamente recuperato, e ci saranno anche i nuovi acquisti Demontis, Cappelluzzo e Montanari.

Facile ipotizzare l'impiego di Demontis dal primo minuto che, in linea con Coppola, formerà una delle trequarti più qualitative del girone. Supporteranno Grazhdani, favorito su Cappelluzzo. Mediana comandata da capitan Giglio con Di Lauri e Canovi. Montanari pronto a subentrare. In difesa, Petti dovrebbe essere spostato al centro.

Ecco l'elenco dei convocati:

Bacherotti, Bova, Canovi, Cappelluzzo, Cassata, Carletti, Castaldo, Comiotto, Coppola, De Simone, Demontis, Di Lauri, Fatnassi, Fazio, Giglio, Grazhdani, Lacirignola, Mara, Minasso, Montanari, Petti.