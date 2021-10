Profonda e pericolosa buca in Via Gibelli ad Imperia, PD: "Auspichiamo un immediato intervento"

“Sin dall’inizio del corrente anno scolastico è presente una pericolosa e profonda buca all’altezza del civico 2 di Via Gibelli, situata a centro strada proprio davanti all’ingresso dell’Istituto Comprensivo Sauro (scuole elementari e medie) nonché dell’IPSIA Marconi”. A segnalarlo è la Segreteria del Partito Democratico di Imperia.

“Una simile voragine si sta creando in via de Sonnaz e non vorremmo che si creassero situazioni simili al palasalute dove la precedente buca è rimasta, senza essere sanata, diversi mesi. Si auspica quindi un sollecito intervento da parte dell’Amministrazione Comunale per porre rimedio a tale problematica, riservando all’incolumità dei nostri bambini e ragazzi la stessa attenzione posta ad analoghe criticità sorte in zone più turistiche della città e tempestivamente affrontate, meglio ancora se ‘in favor di telecamere’.”.