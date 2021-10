EasyPark arriverà a Taggia: la giunta ha approvato il pagamento dei posteggi tramite app

È ufficiale, anche Taggia si doterà del sistema di pagamento elettronico per i parcheggi. La giunta ha recentemente approvato la convenzione con il noto servizio di pagamento tramite app, EasyPark.

Su questo tipo di pagamenti elettronici, nell'ultimo anno si era speso anche il consigliere comunale di minoranza, Luca Napoli del gruppo 'Il passo giusto'. "E' sicuramente un progetto che ci vedeva d'accordo ma che dal nostro punto di vista rientra in un cambiamento più ampio. In questa fase attiviamo il servizio con EasyPark ma è nostra intenzione andare ad intervenire anche con delle colonnine di pagamento che agevolino ulteriormente cittadini, lavoratori, turisti nel pagamento dei parcheggi in modo elettronico" - conclude il sindaco di Taggia.