La ricetta antispreco de I Deplasticati si tinge d'autunno: oggi prepariamo il pane alla zucca

L’autunno nel tempo è diventata una delle mie stagioni preferite: i colori, le castagne, i cachi, le coperte sul divano, le tisane, la zucca.

Come si può non amarlo? Per me la protagonista assoluta è la zucca, ma c’è chi l’apprezza solo per una vellutata e basta! Non vuole più vederla se non con denti affilati, bocca larga e occhi cattivi e, diciamolo pure, con una zucca mangi vellutate fino a Natale.

Quindi, per non farci odiare, meglio trasformare la zucca non in carrozza ma in una profumata e gustosa pagnotta. Per la mia rubrica #nosprechi vi propongo il pane alla zucca facile da fare ma con tempi un po’ lunghi, quindi vi consiglio di sintonizzarvi sulla vostra radio preferita e di rilassarvi in cucina.