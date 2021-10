CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 11 ottobre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- NO TIME TO DIE – ore 17.00 - 21.00 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- IL MATERIALE EMOTIVO – ore 17.20 – 19.20 - 21.20 – di Sergio Castellitto – con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clemente Maccaro, Sandra Milo, Alex Lutz – Drammatico - "Vincenzo dedica l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente (incidente...?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l'amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l'è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SPACE JAM - NEW LEGENDS – ore 18.30 – di Malcolm D. Lee - con LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell'Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all'azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche "King" James con il loro modo di giocare…”

Voto della critica: ***

- DUNE – ore 20.45 – di Denis Villeneuve - con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård – Avventura/Drammatico/Fantascienza - "Paul Atreides è un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua nobile famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- LA SCUOLA CATTOLICA (V.M. 18) – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Stefano Mordini - con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini – Drammatico - "In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un'irrefrenabile smania di supremazia…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA – ore 17.00 - 19.00 – di Tom McGrath – Animazione - "I fratelli Templeton sono ormai diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro. Tuttavia un nuovo Baby Boss, con un approccio all'avanguardia, si affaccia sulla scena e i Templeton si riavvicineranno, rivalutando il significato della famiglia e scoprendo che cos'è che vale veramente…”

Voto della critica: ***

- TRE PIANI – ore 21.00 – di Nanni Moretti - con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti - Drammatico - "La storia è ambientata in un condominio e vede protagoniste le vite di tre famiglie. All'apparenza non c'è niente di speciale, sembrano tre famiglie normali e tranquille, ma la realtà è ben diversa: si scopriranno presto i problemi e i segreti che inevitabilmente porteranno i percorsi di ciascuna a incrociarsi tra di loro…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CON TUTTO IL CUORE – ore 17.15 - 21.40 – di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero – Commedia - "Storia di Ottavio Camaldoli, un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, "un fesso" insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, vittima dei piccoli soprusi quotidiani, nella vita sociale, sul lavoro e persino in famiglia venisse trapiantato il cuore di un altro? Soprattutto se quest'altro, il donatore, fosse stato un delinquente efferato dal sinistro soprannome di ‘’O Barbiere’? Ottavio Camaldoli, dopo averne ereditato il cuore si trasformerebbe automaticamente in un malfattore? La scienza ci dice che queste sono solo sciocche e antiche credenze. Ma se invece donna Carmela, la spietata mamma del Barbiere, fosse convinta che il figlio sia ancora vivo grazie al cuore che batte adesso nel petto del professore? Insomma, il nostro protagonista, dopo il trapianto, diventerà Antonio Carannante detto ‘’O Barbiere’ o resterà comunque Ottavio Camaldoli, laureato professore?…”

Voto della critica: ***

- RESPECT – ore 19.00 – di Liesl Tommy – con Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Mary J. Blige, Marc Maron – Drammatico/Biografico - "La straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: Aretha Franklin. Dall'infanzia - quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre - fino alla celebrità internazionale, il film racconta la storia vera del viaggio di Aretha per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e politico dell'America degli anni Sessanta…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- NO TIME TO DIE – ore 20.45 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- IL MATERIALE EMOTIVO – ore 21.00 – di Sergio Castellitto – con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clemente Maccaro, Sandra Milo, Alex Lutz – Drammatico - "Vincenzo dedica l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine, costretta a casa per colpa di un incidente (incidente...?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l'amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l'è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno Yolande, una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- CON TUTTO IL CUORE – ore 20.45 – di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero – Commedia - "Storia di Ottavio Camaldoli, un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, "un fesso" insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, vittima dei piccoli soprusi quotidiani, nella vita sociale, sul lavoro e persino in famiglia venisse trapiantato il cuore di un altro? Soprattutto se quest'altro, il donatore, fosse stato un delinquente efferato dal sinistro soprannome di ‘’O Barbiere’? Ottavio Camaldoli, dopo averne ereditato il cuore si trasformerebbe automaticamente in un malfattore? La scienza ci dice che queste sono solo sciocche e antiche credenze. Ma se invece donna Carmela, la spietata mamma del Barbiere, fosse convinta che il figlio sia ancora vivo grazie al cuore che batte adesso nel petto del professore? Insomma, il nostro protagonista, dopo il trapianto, diventerà Antonio Carannante detto ‘’O Barbiere’ o resterà comunque Ottavio Camaldoli, laureato professore?…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA SCUOLA CATTOLICA – ore 20.45 – di Stefano Mordini - con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini – Drammatico - "In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un'irrefrenabile smania di supremazia…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA SCUOLA CATTOLICA – ore 21.00 – di Stefano Mordini - con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini – Drammatico - "In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un'irrefrenabile smania di supremazia…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it