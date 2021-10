Serie D, Sanremese calcio. C'è ancora Vita! L'attaccante e Anastasia confezionano la vittoria a Fossano per 3-2

La Sanremese ritrova la vittoria e si mette alle spalle le due sconfitte di fila. Allo stadio 'Pochissimo' di Fossano, i biancoazzurri si prendono i tre punti con il 2-3 finale, firmato da Vita ed Anastasia.

Mister Andreoletti stravolge la formazione iniziale: fuori i titolarissimi Ferrari, Scalzi e Mikhaylovsky. Dentro Gatelli, in difesa, ed un tridente offensivo composto da Anastasia e Gagliardi a supporto di Diego Vita. A centrocampo parte titolare Giacchino, nel ruolo di mezzala.

Come spesso accaduto in questo inizio stagione, la Sanremese gioca e produce occasioni in quantità ma non 'ammazza' la partita.

Sulla destra, Anastasia è una spina nel fianco della retroguardia piemontese ma la prima rete porta la firma del solito Diego Vita che sfrutta al meglio la sortita, e l'assistenza, di Nouri. Il centravanti si è guadagnato la maglia da titolare a suon di gol: già 5, in sei partite stagionale.

I ragazzi di Andreoletti cercano il raddoppio a tutti i costi e lo trovano con Anastasia che al 33' sfrutta al meglio il cross di Acquistapace. L'ala, al primo sigillo in campionato, poco prima aveva sfiorato il bersaglio grosso sulla brutta uscita di Merlano. Prima dell'intervallo, il portiere fossanese è straordinario e le parate su Vita (due volte) e Valagussa permettono ai suoi di non capitolare per la terza volta prima dell'intervallo.

I matuziani non sembrano riuscire a chiudere la contesa e così il Fossano la riapre, senza farsi tanto pregare. E' Adorni a battere Malaguti con un calcio di rigore, causato da Nouri. Il giovane portiere intuisce la traiettoria ma non riesce a replicare la bella parata su Candido di mercoledì scorso. Il terzino invece, ammonito ed apparso in difficoltà, viene saggiamente sostituito da Andreoletti, poco dopo.

La Sanremese, superiore nell'organico e nelle trame di gioco, prova a chiudere nuovamente la contesa a venti dalla fine. Vita scappa a Scotto che lo stende: per la direttrice di gara Bianchi è rigore che trasforma Anastasia.

Ma il Fossano non ci sta e risponde pochi minuti dopo con Menabò che, da angolo, riapre il match: 2-3.

Nel finale, è un assalto alla porta di Malaguti ma la banda di Andreoletti (espulso al minuto 87) resiste e ritrova la vittoria. La classifica ora recita: Sanremese a quota 7 punti. Ma il tecnico può sorridere anche per la vena ritrovata dagli attaccanti. Se Diego Vita è sempre più una certezza, i primi gol di Anastasia fanno ben sperare il popolo matuziano che aveva già ammirato le sue doti da funambolo.

FOSSANO - SANREMESE 2-3

Marcatori: 14' Vita, 33', 70' rig. Anastasia (S), 49' rig. Adorni, 78' Menabò (F)

FOSSANO: Merlano, Utieyin, Bellocchio, Scotto, Rosano (80’ Negro), Fogliarino (75’ Quatrana), Menabò, Scarafia (85’ Medda), Della Valle (86’ De Riggi), Coulibaly, Adorni. All.: Viassi

SANREMESE: Malaguti, Acquistapace, Bregliano, Giacchino, Anastasia (75’ Scalzi), Gagliardi, Vita (71’ Ferrari), Gemignani (63’ Orefice), Valagussa, Gatelli, Nouri (50’ Fabbri). All.: Andreoletti

Espulso: 87' Andreoletti (all.Sanremese)

Ammoniti: Nouri, Gemignani, Acquistapace (S), Quatrana (F)

Recupero: 0' nel primo tempo, 6' nel secondo