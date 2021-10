Assalto neofascista alla Cgil di Roma, la solidarietà dell'associazione Arci Imperia Aps

"Solidarietà e resistenza. Questo il nostro messaggio di solidarietà per il vile attacco alla sede della CGIL a Roma. Un assalto perpetrato da fascisti che hanno sfruttato una manifestazione per darsi visibilità. Nascondendosi dietro la bandiera italiana e inneggiando ad una falsa libertà. Quale libertà poi? Quella aggressiva e violenta a cui sono abituati? Quella del saluto romano che rimanda a periodi in cui oggettivamente di libertà non si poteva parlare? L'attacco ad un presidio sociale così simbolico per i diritti dei cittadini e dei lavoratori è un messaggio chiaro che deve allertarci e farci reagire uniti. Ripetiamo ancora, come facciamo da anni, che le organizzazioni fasciste vanno sciolte come da legge. Chiediamo oggi più di ieri che da parte delle istituzioni democratiche non ci sia più nessuna leggerezza e nessuna tolleranza verso organizzazioni fondate su principi che sono stati ripudiati ed espulsi dalla nostra storia e dalla nostra Costituzione. Il vaccino contro il fascismo va rinnovato ogni anno. Solidarietà e resistenza sempre.

Arci Imperia Aps".