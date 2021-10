Assalto alla sede della Cgil della capitale, Meini (Imperia in Azione): "Guai a sottovalutare i fatti di Roma!"

"Guai a sottovalutare i fatti di Roma! No, qui non c'entra la libertà individuale, né il 'diritto' a non vaccinarsi. Qui si tratta di prendere una posizione chiara ed inequivocabile contro atteggiamenti violenti che non possono trovare giustificazione alcuna. E non ci si venga a dire che i fascisti che hanno assaltato la sede della CGIL erano degli 'infiltrati': quelle proteste, quei cortei e quelle violenze li hanno organizzati loro! La convivenza civile è l'esatto opposto!

Enrico Meini

Coordinatore Provinciale Imperia in Azione".