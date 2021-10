Sanremo: presa d'assalto oggi la 'Fiera d'Ottobre', la prima dopo il lungo stop per il Covid (Foto e Video)

Controllo del ‘Green pass’ all’ingresso, altre verifiche ‘a campione’ all’interno e tanta gente con buoni affari per i commercianti. Questa, in sintesi, la ‘Fiera di ottobre’ organizzata quest’oggi sul lungomare Calvino a Sanremo, la prima nella città dei fiori dopo la lunga attesa dovuta al Covid.

Mascherina obbligatoria e, fortunatamente, pochissimi ‘furbetti’ che non la indossavano, almeno questa mattina. Le restrizioni anti Covid sono state quasi completamente rispettate e, per gli operatori è sicuramente una grande emozione essere tornati a una fiera. La conferma è arrivata da Pino Piccolo della Confesercenti: “A Sanremo ne abbiamo perse due e, questa sarebbe stato difficile farla nella zona classica di piazza Eroi e, collaborando con l’Amministrazione, siamo riusciti a proporla qui”.

E’ la ‘Fiera della Ripartenza’? “Speriamo che si cominci bene ma siamo certi che la gente risponderà bene. Ci vuole il ‘Green pass’ e la mascherina ma il pubblico mi sembra ben disposta”.

Un anno fa di questi tempi si cominciava già a parlare di nuove chiusure mentre, tra vaccinazioni e green pass, per quest’anno sembrano discorsi lontani: “Qualche perplessità sulla tessera verde qualche perplessità ce l’ho anch’io mentre sono assolutamente d’accordo sulla vaccinazione. Noto che i clienti continuano a esserci ma ho una buona sensazione per l’inverno. Secondo me non ci saranno le chiusure”.

Facendo un conto dell’anno di aperture e chiusure, come analizzate la situazione: “Durante l’estate c’è stata una flessione rispetto al 2019 ma ora stiamo iniziando la nuova stagione e vedremo come andrà”.

Come vedete la fiera sempre qui sul lungomare: “Penso che dove nascono dovrebbero rimanere. Però c’è da dire che in piazza Eroi siamo un po’ stretti. In quella zona diamo una mano alle attività del centro mentre qui ce ne sono meno. Forse la cosa migliore sarebbe quella di far scegliere gli operatori”.