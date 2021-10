Sanremo: 'Fiabe e dintorni nella città di Calvino', 2ª parte del Progetto PON della scuola Rubino (foto)

Ieri, 9 ottobre, alla scuola primaria A. Rubino è iniziata la seconda parte del Progetto 'Fiabe e dintorni nella città di Calvino', laboratorio di educazione alla lettura e editing multimediale, un PON (Programma Operativo Nazionale) per l’Apprendimento e la socialità finanziato dal Ministero dell’Istruzione.

"A settembre - spiegano dalla scuola - avevamo terminato la prima parte con una visita a Villa Terralba, casa dei nonni paterni di Italo Calvino; abbiamo iniziato la seconda parte del progetto tornando al Porto Vecchio di Sanremo, dove questa volta ci aspettava il pescatore Salvatore, che ci ha accolto sul suo peschereccio con disponibilità e gentilezza.

Con professionalità, ha mostrato ai bambini e alle bambine: la cabina di comando con le varie apparecchiature (radar, ecoscandaglio, pilota automatico, strumenti per la comunicazione e per il rilevamento della posizione geografica in mare), le luci esterne alla cabina e l’elica situata sopra di essa; il piccolo alloggio di prua; la cella frigo, il vano motore, il piccolo vano con il motore di scorta, il verricello salpa-reti e i parabordi.

I partecipanti, di età compresa fra i 7 e i 10 anni, hanno avuto modo di porre delle domande al pescatore Salvatore e di farsi un’idea su questa professione che si svolge all’aria aperta e che è condizionata dal mutare delle stagioni.

Dopo aver ringraziato e salutato Salvatore, ci siamo spostati sul piazzale di Pian di Nave, dove i bambini hanno potuto fare merenda e giocare un poco, per poi riprendere l’attività e collegarsi con la fantasia all’attività della pesca, ascoltando la lettura della fiaba 'Il principe granchio', tratta da 'Fiabe italiane' di Italo Calvino.

La mattinata si è conclusa con una bella passeggiata per far ritorno a scuola, dove c’erano i genitori ad aspettare i figli.

È stata anche quella di ieri una bella esperienza: negli occhi dei bambini abbiamo colto a inizio mattinata la gioia di ritrovarsi e di fare 'una gita' e alla conclusione del percorso erano tutti contenti e divertiti.

Le due maestre organizzatrici ringraziano il pescatore Salvatore per averci dedicato un po’ del suo tempo libero e i genitori dei bambini che con assiduità mantengono fede all’impegno preso al momento dell’iscrizione al Pon".