Da Dolceacqua a Riva Ligure: alla parrocchia di San Maurizio Martire arriva il prete 'pellegrino' Don Giovanni

Riva Ligure saluta don Piero Lanza e accoglie Don Yobani (Don Giovanni) Vergel Arias, proveniente dalla parrocchia di Dolceacqua e Rocchetta Nervina. Il ‘passaggio di consegne’ per la parrocchia di San Maurizio Martire nella cittadina costiera si è svolto questo pomeriggio.

Per l’occasione erano presenti il vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo Mons. Antonio Suetta e i sindaci Giorgio Giuffra di Riva Ligure e Fulvio Gazzola di Dolceacqua. Don Piero saluta la comunità rivese dopo 6 anni di attività pastorale. L’arrivo di don Giovanni è stato salutato con vivo apprezzamento dalla comunità rivese e anche da una delegazione arrivata da Dolceacqua.



Inoltre, il nuovo parroco è un pellegrino che ha percorso il Cammino di Santiago alcuni anni fa insieme al sindaco Gazzola. E’ quindi curioso che l’arrivo di Don Giovanni a Riva Ligure cada nell’anno in cui la comunità ha ritrovato proprio i resti di un pellegrino con tanto di conchiglia, nell’area scavi archeologici di Costa Balenae. Tutto questo nell’anno Santo Compostellano. Una di quelle piacevoli coincidenze ben note a tutti i pellegrini ‘chiamati’ dal Cammino verso Santiago de Compostela in Spagna e un ulteriore collegamento con Riva Ligure.