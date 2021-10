Per la Settimana Nazionale della Dislessia, tre eventi ad Imperia il 5, 6 e 8 ottobre. Un appuntamento ormai consolidato, per far luce sulla Dislessia e sugli altri disturbi specifici dell'apprendimento(DSA).Tali disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati da un deficit d'intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.

Occorrono, per compensare tali difficoltà, strategia e strumenti adeguati. Da qui l'importanza di una settimana dedicata a tale argomento. Il titolo assegnato alla manifestazione targata 2021 è: ‘un mondo in una mappa’

Su questo fronte l'AID è impegnata, da oltre 20 anni, in attività di formazione, informazione, ricerca , promozione dei diritti e dell'autonomia in un'ottica di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti in ambito

In ambito DSA.



La sezione AID di Imperia organizza tre eventi gratuiti fruibili sulla piattaforma TEAMS con la collaborazione del Lions club Sanremo Matutia di cui l'OD dott.ssa Roberta Rota è socia.

Martedì 5 ottobre ‘Apprendere per comprendere meglio il testo del libro parlato come strumento compensativo’. L'incontro si terrà dalle ore 15 alle ore 17 L'evento è finalizzato al raggiungimento del successo formativo con il corretto utilizzo di strumenti compensativi. Saranno presentate dal relatore Roberta Rota le caratteristiche del ‘Libro Parlato’.

Mercoledì 6 ottobre, ‘Le abilità legate alle funzioni esecutive’ dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Incontro utile per fornire suggerimenti ai docenti sulle modalità d'intervento. Relatori: Sergio Messina, neuro psichiatra infantile e Roberta Rota formatore AID.

Venerdì 8 ottobre, ‘Cerco le mie strategie... Strumenti compensativi’, dalle ore 11.30 alle 12.30, illustrazione delle buone pratiche relative all'utilizzo degli strumenti al fine di utilizzare ogni studente verso quelli che si adottano al proprio stile di apprendimento. Relatori saranno Gabriella Spanò presidente della sezione di Imperia e Valentina Orso, in veste di genitore.

La partecipazione agli eventi della sezione AID di Imperia è gratuita ma è necessaria l'iscrizione al seguente link: https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi



LIONS Club Sanremo Matutia