Sanremo: aperto il bando di gara per la realizzazione del parcheggio sotterraneo di piazza Eroi

E’ stato aperto dal Comune di Sanremo il bando di gara per la realizzazione del parking sotterraneo e la riqualificazione estetica e funzionale di piazza Eroi Sanremesi, progetto già preannunciato mesi fa.

“È un passaggio molto importante per la città – sottolinea il Sindaco, Alberto Biancheri - un'opera di cui si parla da quasi quarant'anni ed è un obiettivo a cui abbiamo lavorato duramente. Siamo fermamente convinti che insieme agli interventi di rigenerazione urbana nella Pigna con i 15 milioni in arrivo dallo Stato, il restyling di piazza Eroi sia un'opera strategica che contribuirà a riqualificare e a dare nuovo impulso al centro storico e al basso centro storico, cuore nevralgico della città”.

L’opera sarà inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, per una spesa di 13.367.631 euro, così finanziata: anticipo di 1.072.500 e riscatto finale di 949.626,29, quale spesa in conto capitale, finanziate con l’avanzo vincolato da trasferimento Rai e destinato alla realizzazione di infrastrutture permanenti di carattere turistico e sportivo. Le rate annuali del leasing e del canone di manutenzione, per 567.275,25 e per la durata di 20 anni, troveranno copertura sulla base delle stime effettuate, negli introiti del parcheggio stesso e in quelli derivanti dalla trasformazione del parcheggio del Mercato Annonario da parcheggio a raso in parcheggio in struttura mediante l’installazione di apposite sbarre.