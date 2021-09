Grande successo per il primo anno del nuovo contest dell'estate #grigliaconginatta

L'idea del contest, nata per coinvolgere tutti i clienti, ha preso piede durante i mesi più caldi dell'anno.

L'iniziativa consisteva nel pubblicare, tramite l'hashtag #GRIGLIACONGINATTA, una foto o un video delle loro grigliate di carne acquistata presso le Macellerie Ginatta.

"Noi italiani amiamo molto stare in compagnia e all'aria aperta - ci raccontano i titolari delle Macellerie Ginatta - ed è per questo che abbiamo voluto giocare insieme ai nostri clienti, premiando lo scatto o il video più cliccato con un buono di € 300, spendibile in tutti i nostri negozi di Taggia, Arma, Sanremo, Pompeiana, Camporosso e Venitmiglia".

Il vincitore è stato Christian Maglio di Pompeiana che si è aggiudicato il primo posto!

Nelle foto e nel video ecco il momento della consegna del premio da parte del responsabile del Centro Carni Taggia, Roberto Musso, al fortunato vincitore.

L'iniziativa, che senz'altro sarà ripetuta nei prossimi anni, affiancherà altre idee atte a coinvolgere il grande pubblico.

Un ringraziamento a tutti i partecipanti per il coinvolgimento dimostrato e per le simpatiche foto inviate che troverete in questo articolo.

Arrivederci al prossimo contest!