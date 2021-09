Sanremo: assolti i tifosi della Sanremese denunciati per il lancio di fumogeni nel 2018

Sono stati tutti assolti i sei tifosi della Sanremese denunciati nel marzo del 2018 per il lancio di fumogeni durante la sentita partita casalinga contro il Ponsacco, valida per il campionato di Serie D.



Per loro era scattato il Daspo, ma anche la denuncia per l'utilizzo dei fumogeni allo stadio. L'assoluzione è arrivata oggi per la tenuità del fatto.



Cinque dei sei tifosi erano difesi gratuitamente dall'avvocato Gianni Berrino.