Sanremo: riprese Rai con un’auto da rally, domani strada Monte Ortigara sarà chiusa al traffico

Domani strada Monte Ortigara, in località 'Marzocco', sarà chiusa al traffico nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30.

Lo ha comunicato il Comando della Polizia Locale con un'ordinanza relativa alle riprese che la Rai ha chiesto di poter effettuare con l'utilizzo di un'auto da rally.

Attenzione, quindi, per i residenti in zona che non potranno allontanarsi da casa o raggiungerla nella fascia oraria indicata.