Sanremo: ancora il problema camper, letteralmente invase le strade attorno ai campi sportivi di Pian di Poma (Foto)

Si accentuano le proteste per l’eccessiva presenza di camper e roulotte nelle vie attigue ai campi di calcio e baseball di Pian di Poma a Sanremo, dopo l’inizio dei lavori sul piazzale storico dedicato alle ‘case viaggianti’, dove sorgerà il palazzetto dello sport matuziano.

Nonostante già nei giorni scorsi avessimo segnalato la costante presenza dei camper nella zona, non sono stati eseguiti controlli o sanzioni e, anzi, ora la situazione è ulteriormente peggiorata. Ieri pomeriggio alcuni genitori che portavano i figli all’allenamento non sono riusciti a posteggiare in quanto i camper erano ovunque, nel parcheggio del campi da calcio, in doppia fila davanti alla pista di Pump Track.

In molti chiedono al Comune di intervenire per evitare che, chi si reca a Pian di Poma non riesca a parcheggiare. Tra l’altro il problema dell’area camper esiste a Sanremo da decenni e, da tempo si discute sul luogo dove poterla attuare. Se, negli ultimi mesi la questione si è un po’ sgonfiata a causa del Covid, la ripresa del turismo la sta riportando di attualità.

Ora, con l’avvio del cantiere per il nuovo palazzetto dello sport, sarà ancora più gravosa e serviranno quindi prese di posizione da parte del Comune per trovare una soluzione.