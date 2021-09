Tornata la calma in Comune a Ventimiglia, PD: “Una serenità apparente di una maggioranza divisa”

“Nonostante le rassicurazioni diffuse oggi dal Sindaco, il sereno non è affatto tornato in amministrazione; prova ne è che all'ultima riunione di maggioranza mancavano quattro consiglieri e all'interno della Lega permane la divisione tra chi vorrebbe mettere fine a questa fallimentare esperienza amministrativa, e chi non ha il coraggio di staccare la spina”. Ad affermarlo è il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia che continua: “I problemi irrisolti sono ancora molti, e non è sufficiente rilasciare un'intervista per garantire alla città stabilità, trasparenza e continuità”.