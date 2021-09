Tennistavolo Regina dalle spiagge armesi ai giardini sanremesi, il Consigliere Moreno fa visita al Ping Pong Point (Foto)

Gli appuntamenti alla pratica amatoriale del Tennistavolo sono stati riconosciuti nell'ambito del programma comunale ‘Sanremo IN Sport’ voluto dall'Assessore al Turismo e Sport Giuseppe Faraldi e dalla Consigliera Comunale Ethel Moreno.

Sempre protagonista di proseliti a beneficio del Tennistavolo è la Scuola Pongistica Rivierasca del Club ‘reginotto" che dopo 4 settimane estive con i piedi sulla sabbia ad Arma si ritrova in questi giorni, martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20 circa, per 2 settimane sui manti erbosi di Sanremo.

Raffaele Regina (Presidente del Tennistavolo Sanremo Taggia Imperia) ringrazia Claudiu Mihai (Parroco della Chiesa Rumena Ortodossa di Sanremo) per la collaborazione prestata all'iniziativa popolare organizzata presso i Giardini delle Carmelitane dando modo, nelle ore notturne, di custodire nella proprietà della chiesa medesima le attrezzature specifiche della disciplina.

Sotto l'egida di ‘Apprendimento - Allenamento – Divertimento’ ad ospitare ‘gratuitamente’ giovani ed adulti per cimentarsi con la piccola racchetta sui campi da Ping-Pong lo staff operativo era composto da Diego Verda, Agostino Bolognese, Rinaldo Camillo e Raffaele Regina.

“Molte le discipline sportive matuziane partecipanti in vari luoghi – spiega Raffaele Regina -, ma da sottolineare che è la prima volta nella storia della ‘Città dei Fiori e della Musica’ che lo Sport scende in piazza fra i bei giardini e parchi di Sanremo soprattutto come supporto ‘ludico-sportivo’ a servizio della cittadinanza. E non è finita quì: con il mese di ottobre inizieranno le attività dell'annata agonistica 2021-22 ma fra pochissime ore avrete notizie per quanto riguarda l'organizzazione di ‘Settembre dello Sportivo - Tre serate senza Tivì - Sport & Fair Play del Golfo Tabiese’. Per informazioni rivolgersi a Raffaele Regina: Cellulare 329 850.6016”.