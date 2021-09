Sanremo: cade in moto per colpa dei fichi sull’asfalto, risarcito dai proprietari del terreno

Si è chiusa con il risarcimento decretato dal Giudice di Pace la disavventura di un motociclista caduto per colpa della presenza di fichi caduti sull’asfalto.



I verbali della Polizia Municipale avevano accertato la dinamica dell’incidente e gli agenti, in un secondo momento, hanno verificato su chi ricadesse la responsabilità dell’albero ‘incriminato’ individuando alcuni condomini della zona ed emettendo i relativi verbali.



Uno dei proprietari ha presentato il ricorso poi accettato dal Giudice di Pace che ha condannato il Comune al pagamento di 500 euro, cifra che è stata approvata come debito fuori bilancio.