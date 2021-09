Ospedaletti: domani i commercianti consegneranno al Comune 6.000 euro per costruire una pensilina fotovoltaica

Domani alle 10, in Comune a Ospedaletti, una rappresentanza dei 69 commercianti di Ospedaletti che hanno dato vita all'iniziativa 'Pignurin' all'inizio dell'estate 2020 per aiutare il commercio locale, consegneranno alla Pubblica Amministrazione quanto rimasto nella cassa degli organizzatori, poiché andati perduti o trattenuti o non utilizzati.

Si tratta di un importo di 6.170 euro, una donazione che l'Amministrazione ha già deciso come investire. Con quei soldi verrà realizzata una 'pensilina fotovoltaica' proprio davanti al Municipio, in grado di effettuare ricariche elettriche per quattro biciclette contemporaneamente e anche per sei telefonini. La pensilina, coperta da pannelli solari, avrà anche una panchina, rivolta verso il mare, per l'attesa della ricarica completata.

Le tariffe che verranno applicate serviranno solo per mantenere operativa la 'pensilina' senza costi a carico della collettività.