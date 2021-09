'Sos Ventimiglia': un gruppo Facebook e uno whatsapp per aiutare le donne sole e chi ha bisogno

Un gruppo Facebook privato e una chat whatsapp per aiutare quelle persone sole che si sentono in difficoltà per rientrare a casa. Lo ha creato Lillo Alaimo che lo ha denominato ‘Sos Ventimiglia’.

“Cercheremo – scrive il creatore dei due gruppi - nei limiti del possibile e della disponibilità, di venire incontro a quelle persone che magari si trovano in difficoltà in quel momento perché si ritrovano soli e ad una certa ora a Ventimiglia, e vorrebbero rientrare a casa in sicurezza, specialmente se sono donne, e quindi con una richiesta di aiuto nel gruppo, si può trovare qualcuno disposto a fare la strada insieme per evitare di trovarsi soli e essere aggrediti da delinquenti come è successo alla ragazza incinta”.

Alaimo fa anche un esempio: “Una donna arriva alla stazione alle ore 22, e deve recarsi in Corso Genova, Maria è sola e a quell'ora ha paura di attraversare Ventimiglia, quindi manda un messaggio nel gruppo e chiede se qualcuno è disposto ad accompagnarla fino a sotto casa”.

“Con questo gruppo – termina Alaimo - non voglio certamente sostituire le ronde della polizia, per qualsiasi richiesta di aiuto dove si intuisce un pericolo bisogna rivolgersi alle forze dell'ordine. Non è un gruppo che serve a farsi giustizia privatamente, questo gruppo, sempre che raggiunga un numero di persone sufficientemente numeroso, è solamente un gruppo dove Ventimigliesi disponibili e stanchi di vedere la propria città sotto assedio da delinquenti, aiutano altri concittadini a sentirsi più sicuri”.

Per entrare nel gruppo WhatsApp si può cliccare QUI mentre quello Facebook è QUI.