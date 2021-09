Sanremo: eseguita l'autopsia sul corpo della donna morta a Casa Serena, confermate le cause

E’ stata eseguita questa mattina dal Dottor Sara Lo Pinto, l’autopsia sul corpo di Francesca Gemelli, 89enne morta strozzata dalla cintura di costrizione mentre tentava di divincolarsi dalla stessa.

Le cause sono state confermate dall’esame autoptico e rimangono due gli indagati della Procura di Imperia (come atto dovuto) per la morte dell’ospite di ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio a Sanremo. L’89enne era da tempo sottoposta all’utilizzo della cintura, come da prescrizione medica ma, spesso, si divincolava. Proprio per questo, nei giorni scorsi si era rotta un femore.

La mattina del decesso, dopo la denuncia dei parenti, era intervenuta la Polizia che sta svolgendo le indagini del caso. Del caso si occupa il Pm Cinnella Della Porta.