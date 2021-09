Imperia: il Comune ripensa all’acquisto dell’ex sede della Camera di Commercio, chiesta valutazione dell'immobile

Il Comune di Imperia ripensa all’acquisto dell’ex sede della Camera di Commercio di via Matteotti. Palazzo civico ha dato, infatti, incarico all’Agenzia delle entrate di fare una valutazione dell’effettivo valore dell’immobile.

Il sindaco Claudio Scajola a margine della conferenza stampa dell’altro giorno seguita alla firma del Protocollo di intesa con Agenzia del demanio e corpi militari dello Stato mirato a una razionalizzazione sul territorio dei comandi, ha ricordato che la sua amministrazione si è occupata di ristrutturare l’ex palazzina dell’Apt acquistata per mezzo milione di euro che oggi ospita gli uffici dell’assessorato al Turismo e che “presto ci sarebbero state novità anche per quanto l’ex sede della Camera di Commercio".

Se il Comune intende tornare alla carica per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Camera di Commercio Riviere di Liguria significa che a Palazzo civico pensano a un utilizzo pubblico anche per dare continuità agli uffici in via Matteotti lungo la quale ne sono già presenti altri.

In passato si era parlato, infatti, di collocarvi la sede del nuovo comando della Polizia municipale, poi destinato a essere realizzato nell’ex Consorzio di piazza Ricci a seguito di un accordo con Arte.

Tra le ipotesi avanzate prima della crisi dovuta alla pandemia c’era anche quella di una variazione d’uso dell’immobile storico per trasformarlo in una struttura alberghiera o in alloggi. Ora il nuovo interessamento da parte del Comune.