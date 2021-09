Coronavirus: in provincia di Imperia 27 nuovi casi e un totale di 477 positivi. I ricoverati sono 22, due in terapia intensiva

Aumenta a 477 il totale dei positivi in provincia di Imperia, più 2 rispetto a ieri. Oggi in provincia si sono registrati 27 nuovi casi di covid, mentre in provincia di Savona sono stati 28, a Genova 70 e a La Spezia 21.

In Liguria i nuovi positivi sono 168 per un totale di 3.173 casi.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.553.472 (+3.436)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 575.306 (+4.035)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 110.110 (+168)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.173 (+56)

Casi per provincia di residenza

Imperia 477 (+2)

Savona 351 (+9)

Genova 1.454 (+31)

La Spezia 562 (+23)

Residenti fuori regione o estero 74

Altro o in fase di verifica 255

Totale 3.173

Ospedalizzati: 82 (-2); 10 in terapia intensiva

Asl1 22; 2 in terapia intensiva

Asl2 21; 2 in terapia intensiva

San Martino 14; 4 in terapia intensiva

Galliera 15 (+1); 2 in terapia intensiva

Gaslini 0 (-2)

Asl4 Sestri Levante 5 (-1)

Asl5 Spezia 5 (-1)

Isolamento domiciliare: 1.868 (+40)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 102.551 (+112)

Deceduti: 4.386

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 316

Asl2 213

Asl3 609

Asl4 101

Asl5 327

Totale 1.566

Dati vaccinazioni 02/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.252.083

Somministrati: 2.008.768

Percentuale: 89%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni