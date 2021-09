Al via da martedì il 'tour' delle vaccinazioni con il camper di Asl1: si parte da Bajardo

Il camper vaccinale dell'Asl1, in tour nel territorio del Distretto Sanitario Sanremese a partire dal 7 settembre.

Si chiama “Progetto vaccinale di prossimità”, la modalità itinerante, un'importante opportunità per aumentare la copertura vaccinale in tutte le fasce di popolazione. Da martedì 7 settembre la squadra composta da personale sanitario dell'Asl1, a bordo di un mezzo mobile, inizierà da Bajardo le vaccinazioni contro il Covid-19, per poi toccare i comuni di Sanremo, Ospedaletti, Ceriana, Triora, Badalucco, Montalto Carpasio, Pompeiana, Terzorio e Castellaro.

Il tour nei centri costieri e per i borghi dell'entroterra del Distretto Sanitario Sanremese, durerà fino al 28 ottobre 2021, ultimo giorno per l'inoculazione dei richiami. Il format è quello simile agli Open Day e alle Open Night, ovvero l'accesso alle vaccinazioni è libero e senza prenotazione. Nei prossimi giorni verrà comunicato il calendario, inerente le date, gli orari ed i comuni che ospiteranno il camper vaccinale di Asl1.

Ecco nel dettaglio il calendario del Progetto vaccinazioni di prossimità:

Prime dosi

- 07/09/2021 Bajardo dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso Piazza Podesta

- 08/09/2021 Ospedaletti dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso area tra scalo merci e Vecchia stazione

-14/09/2021 Ceriana dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso Parcheggio al Ponte ingresso paese

-15/09/2021 Badalucco dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso Piazza Marconi

-16/09/2021 Sanremo dalle 09,00 alle 12,00 presso Mercato coperto di Sanremo

-21/09/2021 Castellaro dalle 16,30 alle 18,30 presso Piazza Marconi

-22/09/2021 Montalto-Carpasio dalle 16,30 alle 18,30 presso Piazza Marco Dino Rossi Montalto

-28/09/2021 Triora dalle 16,30 alle 18,30 presso Piazza Elena

-29/09/2021 Pompeiana 16,30 alle 18,30 presso Piazza Dante

-30/09/2021 Terzorio 16,30 alle 18,30 presso San Giovanni

Seconde dosi

-05/10/2021 Bajardo dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso Piazza Podesta

-06/10/2021 Ospedaletti dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso area tra Ex scalomerci Vecchia Stazione

-12/10/2021 Ceriana dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso Parcheggio al Ponte ingresso paese

-13/10/2021 Badalucco dalle ore 09,00 alle ore 11,00 presso Piazza Marconi

-14/10/2021 Sanremo dalle 09,00 alle 12,00 presso Mercato coperto di Sanremo

-19/10/2021 Castellaro dalle 16,30 alle 18,30 presso Piazza Marconi

-20/10/2021 Montalto-Carpasio dalle 16,30 alle 18,30 presso Piazza Marco Dino Rossi Montalto

- 26/10/2021 Triora dalle 16,30 alle 18,30 presso Piazza Elena

- 27/10/2021 Pompeiana dalle 16,30 alle 18,30 Piazza Dante

- 28/10/2021 Terzorio 16,30 alle 18,30 presso Piazza San Giovanni