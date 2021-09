Sanremo: i sindacati sulla questione Casa Serena "Un presidio davanti al Comune durante il Consiglio"

“Restiamo perplessi per le dichiarazioni dell'Assessore Pireri circa il controllo fatto nella struttura di Casa Serena. In particolare sulla modalità dello stesso, in quanto riteniamo che un sopralluogo, per essere efficace, non debba essere preannunciato per due giorni di seguito sui media”.

Intervengono in questo modo i sindacati Cgil Fp, Cisl, Uil Fpl, Uil Tucs e Uil Trasporti, che proseguono: “A prescindere da quanto sorpa esprimiamo delle forti perplessità sul fatto che tutto sia perfettamente in linea con le norme perché le notizie che arrivano alle organizzazioni sindacali sono poco rassicuranti sia per quanto riguarda la cura degli ospiti che per la sicurezza dei lavoratori che hanno deciso di firmare un contratto senza garanzie”.

“Considerato che ci pare chiara – terminano i sindacati - la poca volontà nell'affrontare il problema in modo mirato, per dimostrare la vicinanza delle organizzazioni nella lotta contro questa assurda vicenda, e in attesa della convocazione del Prefetto di Imperia, abbiamo indetto un presidio davanti al Comune di Sanremo l’8 Settembre dalle 17.30 alle 21.30, proprio durante la seduta del consiglio Comunale nel quale si discuterà con ordine del giorno monotematico proprio della questione Casa Serena”.