Covid, Toti: “La posizione di Draghi dimostra che lo Stato è forte e ha le idee chiare”

“ La posizione del presidente Draghi ancora una volta si è rivelata chiara e precisa e non solo per una dura condanna nei confronti dei no vax ”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la conferenza stampa del presidente Mario Draghi. “ Dall’inizio della pandemia - ha spiegato ancora Toti - continuo a dire che il vaccino è l’unica arma a nostra disposizione e che, se è necessario, l’obbligo vaccinale dovrà essere esteso ad una categoria più ampia di lavoratori. Lo stesso orientamento del presidente Draghi che si è espresso in maniera possibilista anche su un’eventuale terza dose di vaccino. Un segnale forte di uno Stato presente, che sta affrontando e superando egregiamente la pandemia ”.

“Come ha ribadito il presidente Draghi – aggiunge Toti – la scuola in presenza è e rimane una priorità assoluta. Per questo Regione Liguria, assieme ad Alisa e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, sta lavorando per assicurare agli studenti un ritorno a scuola in sicurezza. Punto di partenza resta la vaccinazione del personale scolastico, per cui abbiamo pensato e realizzato linee dedicate, ma il lavoro che stiamo facendo riguarda tutte le misure di monitoraggio della circolazione del virus nelle scuole della Liguria”.