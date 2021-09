Sanremo: la grande musica ligure (e non solo) sul palco di piazza Borea d'Olmo con il concerto dei Bruti e Boi

Una serata di grande musica ligure (e non solo) attende il pubblico di piazza Borea d'Olmo per domani sera, dalle 21.30.

Sul palco saliranno i Bruti e Boi, formazione storica del nostro territorio che propone i grandi successi dei cantautori della nostra regione, ma anche brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

L’orchestra “Bruti e Boi” è composta da musicisti liguri della provincia di Imperia. È una compagine unica nel panorama musicale locale.

Vincitori del Festival “Musica nelle Aie di Faenza” nel 2009, primi fra venti orchestre rappresentanti le Regioni d’Italia. Il loro spettacolo propone principalmente, ma non solo, musica di artisti della Liguria cantate in dialetto ligure. De Andrè, Lauzi, Trilli, Natalino Otto e molti altri.

Gli arrangiamenti “latineggianti” offrono coinvolgimento e divertimento per qualsiasi fascia di pubblico, risultando adatti in ogni contesto territoriale.

La loro intensa attività, sviluppata in circa quindici anni di esistenza, gli ha portati ad esibirsi in moltissimi ambiti musicali dal ponente al levante ligure, in diverse parti d’Italia, teatri, piazze, festival, rassegne e locali.

Tra le tante apparizioni locali hanno suonato il 9 maggio 2015 a San Lorenzo Al Mare in occasione della partenza della prima tappa ciclistica de Il Giro D’Italia 2015, evento eccezionale del nostro territorio.

Un loro lavoro discografico dal titolo “U Primu”, è stato inserito in una compilation di musiche regionali italiane distribuita in tutto il mondo con eccellenti riscontri.

Nell’ottobre del 2016 sono stati chiamati, come sola orchestra italiana, a rappresentare il nostro paese nel Festival delle Culture Mondiali in Lussemburgo, fra oltre cento gruppi musicali provenienti da ogni parte del mondo.



L’orchestra Bruti e Boi è composta da: Bartolomeo Roberto Giuffra, voce; Martino Biancheri, tromba; Marco Moro, flauto; Fabrizio Vinciguerra, chitarra acustica; Riccardo Anfosso, basso elettrico; Belisario Fauzzi, percussioni; Roberto Siri, percussioni; Enzo Cioffi, batteria.