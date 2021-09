Nel fine settimana i nuovi eventi di “Inventario per il mondo nuovo”: due passeggiate con interventi teatrali di Giorgia Brusco e la guida di Jack in the Green

Prosegue suscitando grande interesse il programma delle passeggiate del nuovo format "Inventario per il mondo nuovo". Due gli appuntamenti in programma nel fine settimana, sempre condotti dalla guida naturalistiche Jack in the Green e con "incursioni teatrali" dell'attrice Giorgia Brusco su testi scritti da Orso Tosco.

Sabato "Natura nascosta": una affascinante escursione che dal mare di Santo Stefano al Mare raggiunge la collina e ci restitusce luoghi e scorci di grande fascinazione. Spiega la guida naturalistica Jack in the Green: “Durante il cammino, che prende avvio dal litorale di Santo Stefano, seguiremo il cosiddetto percorso dei mulini per risalire tra i campi usati per coltivazione di fiori ed ortaggi. Raggiunto il borgo di Terzorio con le sue case- torri e la magnificente Chiesa di San Giovanni, ci addentreremo nel fitto bosco di roverelle scoprendo, nascoste tra la vegetazione, l’area dell’ex miniera di Monte Negro, ormai abbandonata da 150 anni, al cui interno vi era la presenza di pirite e galena argentifera". Dopo una pausa picnic all’ombra delle querce, si raggiungerà il crinale raccordandosi al Sentiero Liguria e visitando un vigneto da cui viene prodotto il Muscatello. Dopo avere ammirato altri angoli suggestivi, da Terzorio si farà rientro a Santo Stefano al Mare, alternando la strada asfaltata a scorciatoie pedonali. Ad aggiungere elementi di fascino ed interesse le incursioni del personaggio disegnato dall'attrice Giorgia Brusco che porterà sulla scena improvvisata la drammaturgia di Orso Tosco. Ritrovo alle 9.30 dalla Torre Ennagonale di Santo Stefano al Mare. Durata Escursione: 4h 30 + soste. Quota di partecipazione: 20 euro.

Domenica: "Vigne e ulivi di mare nelle terre del Moscatello": andremo a scoprire alcuni degli angoli più caratteristici che contornano i borghi di Castellaro e Taggia come il Santuario di N.S. di Lampedusa e il Ponte Medievale a sedici arcate, percorrendo antiche mulattiere e incontrando scorci incantevoli di vigne ed ulivi che si confondono tra la pietra e l’azzurro del mare. In questo percorso così ricco di fascino ci saranno tre degustazioni: presso il Podere Donzella Pigato e olio con visita alle vigne, presso il Podere Secondo Stefano con olio e visita alla cantina olearia, infine alla sede della Rete del Moscatello per una degustazione di Moscatello e prodotti tipici. Gli interventi teatrali di Giorgia Brusco saranno anche in questo caso una spezia ulteriore in una giornata che si annuncia indimenticabile. Partenza alle 9,30 in piazza Matteotti (Castellaro). Arrivo ore 16 in via Cardinal Gastaldi (Taggia). Prevista pausa con il pranzo al sacco intorno alle 13.30. Quota di partecipazione: 20 euro.