Sanremo: aggressione di stanotte, barista rischia di perdere l'occhio mentre i tre sono stati denunciati

E’ stato operato e rischia di perdere un occhio il 57enne titolare di un bar di piazza Borea D’Olmo che, questa notte poco dopo le 24, è stato picchiato violentemente da un uomo per una discussione nata per futili motivi.

Il fatto ha visto sfortunato protagonista l’uomo che, a seguito della rottura di un paio di bicchieri da parte di tre clienti che avevano decisamente alzato il gomito, aveva chiesto agli stessi fare maggiore attenzione. Ne è nata una discussione e, al suo culmine, uno dei tre ha fatto partire una serie pugni che hanno colpito al volto il 57enne.

Sul posto si è creato velocemente un capannello di persone ed è arrivata la Polizia, supportata anche da una pattuglia dei Carabinieri. L’uomo è subito apparso in gravi condizioni, in particolare per un occhio completamente tumefatto. E’ stato soccorso da un’ambulanza e portato in ospedale a Pietra Ligure. Dopo le prime cure del caso è stato sottoposto ad un delicato intervento ma, purtroppo, rischia seriamente di perdere l’occhio.

I tre sono stati fermati dagli agenti del Commissariato, che hanno anche visionato le immagini del sistema televisivo a circuito chiuso del locale. Viste le condizioni del 57enne i tre verranno denunciati per lesioni gravissime, con il rischio di una condanna pesante.