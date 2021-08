Sanremo: tentato furto in una villetta, polizia e carabinieri arrestato ladro

Alcuni cittadini avevano segnalato lo straniero che dopo aver posteggiato l'auto aveva iniziato ad aggirarsi tra le villette della zona. Raggiunto il luogo indicato militari e agenti hanno effettuato un appostamento nascosti in prossimità della vettura. Provvidenziale la collaborazione mostrata dai cittadini che ha permesso di localizzare con precisione l'auto del sospettato, in una zona isolata e al buio.

A quel punto, è stato braccato dalle forze dell'ordine. Per tutta risposta il 28enne ha opposto una strenua resistenza ma alla fine è stato bloccato. Dalla perquisizione dell'auto sono stati trovati arnesi da scasso nonché guanti in lattice. Il successivo controllo della villetta confermava la dinamica dei fatti, poiché all’interno dell’appartamento venivano ritrovati pezzi di vetro e sangue in diverse parti, compatibili con la mano sanguinante del soggetto.

Il 28enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’auto e gli arnesi sono stati posti sotto sequestro. Nella mattinata di ieri, in videoconferenza, si è svolta l’udienza di convalida ed il procedimento per direttissima. L'arresto è stato convalidato e il processo rinviato a settembre. Lo straniero è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e portato lì dagli Agenti del Commissariato.