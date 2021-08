Quattro arresti dei Carabinieri per spaccio a Verbania. La droga dalla Spagna finiva anche in provincia di Imperia

Alle prime luci di questa mattina, i militari della Compagnia Carabinieri di Verbania hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari (due in carcere, una agli arresti domiciliari ed un obbligo di dimora nel comune di residenza), emessa dal GIP del Tribunale di Verbania, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.



I provvedimenti scaturiscono da una complessa attività d’indagine avviata nell’aprile del 2020 dalla Sezione Operativa di Verbania, svolta attraverso i tradizionali metodi dell’osservazione, pedinamento e controllo, nonché con l’ausilio delle attività tecniche di intercettazione, benché ormai queste ultime, essendo note nell’ambiente, siano sempre meno utili. Nel complesso è stato possibile documentare l’esistenza di un sodalizio criminale, avente base operativa in Verbania, dedito al traffico e spaccio di stupefacenti in questa provincia, oltre che nelle province di Como, Milano e Imperia e ricostruire tutte le attività illecite poste in essere dagli odierni indagati i quali, per approvvigionarsi della sostanza stupefacente, avevano individuato un canale proveniente dalla Spagna.



Tre soggetti sono stati individuati ed arrestati presso le rispettive abitazioni, mentre il quarto è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo presso la Casa Circondariale di Verbania, ove attualmente è rinchiuso per altra causa.

Oltre all’attività conclusa nella mattinata odierna, nel corso delle indagini erano stati eseguiti altri due arresti in flagranza di reato e deferite sei persone all’Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro oltre 15 kg di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui eroina, cocaina, marijuana e hashish e più di 60 persone, tra acquirenti e assuntori dello stupefacente, sono state segnalate all’Autorità Prefettizia.