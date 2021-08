Molini di Triora: caduta con la moto sopra Andagna, interviene l'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi sopra Andagna, a Molini di Triora. Dalle prime notizie si apprende che una donna avrebbe riportato ferite in seguito alla caduta con la moto. E' stato richiesto l'intervento del 118. La donna è stata raggiunta dall'elicottero Grifo per trasportarla all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le condizioni della donna sembra non siano gravi.