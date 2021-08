Donna investita a Ventimiglia: è in gravi condizioni al 'Santa Corona' di Pietra Ligure

Una donna di 85 anni è ricoverata al 'Santa Corona' di Pietra Ligure in gravi condizioni dopo essere stata investita questa sera a Ventimiglia in via Roma.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito per via delle ferite riportate in particolare alla testa e al volto.

Il personale della Croce Azzurra e dell'automedica ha quindi optato per il trasferimento in codice rosso al 'Santa Corona'.