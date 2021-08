1° settembre, il movimento contro il Green Pass si prepara al blocco delle stazioni ferroviarie, c'è anche Genova

Il 1° settembre, il paventato blocco della circolazione ferroviaria su Genova, rischia di trasformarsi in un inferno per i viaggiatori e pendolari anche della provincia di Imperia. Il movimento contro il green pass, "Basta Dittatura", ha annunciato il blocco a oltranza in numerose stazioni ferroviarie sul territorio nazionale.

Le motivazioni sono riconducibili all'entrata in vigore dell'obbligo di green pass ( o certificati equivalenti) per viaggiare sui treni a partire dal 1° settembre. Saranno interessati Frecce, Intercity e Intercity notte, invece, vengono esclusi dall'obbligo di certificazione verde, i treni regionali che nel ponente ligure rappresentano però il traffico maggiore di convogli. Così come non è previsto l'obbligo anche su bus, tram e metro.