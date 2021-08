Ventimiglia: premio San Seguindin d'argentu, un attestato anche a Federico Allavena (Coldiretti)

A Ventimiglia si è festeggiato San Secondo, Patrono della città, premiando i cittadini che si sono dimostrati vicini alla città, ai cittadini e che si sono distinti nei precedenti 12 mesi, in particolare dopo le drammatiche giornate del 2-3 ottobre 2020 quando sono scesi in strada e si sono messi al servizio della città ripulendo le vie sommerse dai detriti e spalando il fango provocato dall’alluvione. Alla cerimonia ha preso parte, ritirando l’attestato, Federico Allavena, vice presidente di Coldiretti Imperia.

“Una cerimonia importante che ha visto anche l’istituzione del premio San Seguindin d'argentu proprio per l’occasione e che ha dato un riconoscimento a tutti quelli che in un momento di grave difficoltà come quello dell’alluvione dello scorso ottobre, hanno dimostrato un forte attaccamento al nostro territorio – spiegano il Presidente di Coldiretti Imperia Gianluca Boeri e il Direttore Provinciale Domenico Pautasso - Una grande solidarietà da parte di tutti grazie alla quale è stato possibile portare aiuto e soccorso immediato ai più bisognosi".



"Purtroppo assistiamo sempre più spesso a sfasamenti climatici che si verificano con slittamento delle stagioni con la tendenza alla tropicalizzazione e al moltiplicarsi di eventi estremi che ha fatto registrare in Italia negli ultimi dieci anni oltre 14 miliardi di euro di perdite, tra cali della produzione agricola e danni alle strutture ed alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti” - concludono.