Taggia: Comune accende mutuo per l'area Darsena, c'è anche la nuova sede della Guardia Costiera

100mila euro per la Darsena e la nuova sede della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Arma di Taggia. Nel porticciolo verranno effettuati interventi di messa in sicurezza a fronte di alcune criticità riscontrate in questi anni, tra queste attività è previsto anche il dragaggio del fondale e la sistemazione dei nuovi fanali all'ingresso, portati via durante una mareggiata.