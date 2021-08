Sanremo: venerdì al Floriseum prima nazionale per la presentazione de "L’astro di Pippo Barzizza" di Freddy Colt

Terminata la parte concertistica, Zazzarazzaz 2021 XXII festival della canzone jazzata presenta il suo epilogo con una serata dedicata alla cultura musicale. Presso il Floriseum, Museo del Fiore di Villa Ormond, si tiene infatti una sorta di “caffè letterario” venerdì 27 agosto con inizio alle ore 21,30: verrà presentato in prima nazionale il libro di Freddy Colt “L’astro di Pippo Barzizza. Vita e opere del Re del jazz italiano”, edito da Carocci.



Insieme all’autore interverranno, punteggiati dalle note sincopate dell’Orchestra Stabile dello Swing, musicisti e studiosi di varie parti d’Italia giunti per celebrare il grande musicista morto a Sanremo nel 1994 e commentare il primo saggio dedicato alla sua figura artistica che, lungo buona parte del Novecento, ha fatto conoscere il jazz tra i primi in Italia, ha accompagnato i più grandi cantanti dagli anni Trenta ai Cinquanta e ha lasciato numerose composizioni, canzoni, brani strumentali e colonne sonore per il cinema comico italiano (soprattutto film di Totò e di Macario). Il libro, 255 pagine in elegante veste editoriale, presenta sia un profilo biografico che una parte critica sull’operato di Barzizza nelle sue diverse vesti di jazzista, arrangiatore, direttore d’orchestra, scopritore di talenti, compositore e personaggio cinematografico; è pubblicato nella collana “Biblioteca di testi e studi” dell’importante editore romano specializzato in testi universitari.



La serata si svilupperà come una sorta di talk show condotto dal musicista e critico musicale napoletano Andrea Parente, corrispondente della rivista “Jazzit”, e gli interventi del dottor Roberto Berlini, storico dell’arte, curatore della discografia barzizziana inserita nel volume, esperto di musica radiofonica dell’epoca, di Paolo Piccardo, musicista e curatore del sito “triolescano.it”, e ancora l’ospite d’onore Franco Fasano, cantautore, pianista, autore di successi festivalieri e di celebri canzoni per lo “Zecchino d’Oro”, che partecipa in quanto allievo del maestro Barzizza. Fasano, oltre a testimonianze e ricordi personali, si esibirà insieme all’Orchestra Stabile dello Swing che interverrà al gran completo alla manifestazione.



Anche il figlio del maestro, il cineasta Renzo Barzizza, non ha voluto mancare all’appuntamento, ma per motivi di salute sarà presente in video a commentare il libro e salutare i presenti che mantengono viva la memoria di un musicista come Pippo, padre dello swing e maestro dei maestri della musica leggera italiana dal Dopoguerra in poi.



"La partecipazione è gratuita, ma è consigliabile accreditarsi in anticipo e l’accesso è regolato secondo la vigente normativa per gli spettacoli. Così si chiude Zazzarazzaz 2021, evento organizzato dal Centro Stan Kenton sotto l’egida del Comune di Sanremo, con il patrocinio di Regione Liguria, Fondazione Lelio Luttazzi e Sultanato dello Swing, e la partnership di Villa Omond Events, del Floriseum e del Grand Hotel de Londres" - ricordano gli organizzatori.