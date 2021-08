Imperia: Montegrazie in lutto per la scomparsa di Beniamino Giribaldi, famoso organaro e custode del Santuario

Si è spento a 78 anni Beniamino Giribaldi, famoso organaro originario di Montegrazie, Imperia. Vera e propria anima della frazione imperiese, ex consigliere comunale, carica ricoperta dal 1970 al 1980, e conosciuto anche come il 'custode' del Santuario di Montegrazie.

Come organaro, ha proceduto al restauro di molti degli organi presenti in provincia di Imperia. Un professionista di riconosciute capacità chiamato anche a intervenire su questi strumenti a Mentone, in provincia di Cuneo e nel savonese. Formatosi presso l'organaro Celestino Gandolfo, ha lavorato per diverso tempo a Pedemonte, nel laboratorio di Barthélemy Formentelli, dal quale apprese le metodologie relative al restauro filologico degli organi antichi. Aveva maturato una profonda conoscenza degli organi toscani della famiglia Agati, presenti in buon numero nel ponente ligure. Fondò anche la bottega organaria "Fiffaro", Giribaldi ha realizzato ex novo alcuni strumenti.