Taggia: pagare il parcheggio con l'app, dopo un anno Napoli ci riprova "Servizio facile da attivare, occasione persa per il Comune"

Il consigliere comunale di Taggia , Luca Napoli , della lista 'Il Passo Giusto' esattamente un anno fa aveva proposto all'amministrazione di adottare nuovi sistemi più smart per il pagamento dei posteggi . Ormai è diventato abbastanza comune poter pagare il posteggio usufruendo di app che tutti abbiamo sullo smatphone. Un sistema veloce e immediato che consente di avere sempre sotto controllo il costo effettivo per il periodo di sosta e poterlo aggiornare in tempo reale. "E' proprio così, ricordo bene quando ho fatto la proposta e le motivazioni. - conferma Napoli - A distanza di un anno, ci troviamo con un'altra estate prossima a finire e mi appare chiaro come ancora una volta si sia persa l'occasione di offrire un servizio utile ai turisti, ai residenti e alle persone dei comuni limitrofi che vengono sul nostro territorio e devono posteggiare sulle strisce blu. Insomma a chiunque".

Un anno fa la proposta di Napoli venne bollata come non urgente rispetto alle spese che stava affrontando in quel momento il Comune. Nei comuni dove è adottato il pagamento tramite app il sistema si integra con quello già esistente dei gratta e sosta o dei parcometri. "Così come dissi nel 2020 e senza temere di essere smentito nel 2021, Taggia potrebbe facilmente seguire l'esempio tracciato da molte altre località turistiche, anche vicino a noi, lo ricordo ancora, senza andare troppo lontano, Imperia e Sanremo. Su Taggia, abbiamo perso del tempo, ma spero che venga presto recuperato mettendo in atto una operazione molto semplice. Basterebbe individuare la ditta a cui appoggiarsi e fare un contratto. In cambio avremmo un servizio che semplificherebbe la quotidianità di tutti" - conclude l'esponente di minoranza.