Taggia: il consigliere Napoli chiede il pagamento dei posteggi tramite app come negli altri comuni turistici

Taggia è uno dei pochi comuni turistici della costa a non essere dotato di pagamento elettronico tramite app. Il consigliere comunale de 'Il Passo Giusto', Luca Napoli ha voluto sottoporre la problematica all'attenzione dell'amministrazione comunale. L'esponente della minoranza ha presentato una mozione.



"In questo primo periodo estivo, moltissimi turisti hanno usufruito dei posteggi a pagamento, le strisce blu e mi risulta che per molti non sia stato così semplice reperire i gratta e sosta, anche a causa delle normative sanitarie per il contenimento del covid-19. Sul nostro territorio comunale non esistono sistemi alternativi eppure in moltissimi comuni vengono utilizzati sistemi digitali, assai più comodi e conosciuti. L'introduzione di questi metodi di pagamento permetterebbero al Comune di Taggia di entrare in una rete di servizi utilizzata in tutta Italia - spiega Napoli - certo, mi rendo conto che sarebbe stato problematico introdurre questo sistema a inizio della stagione turistica ma perché non approfittarne adesso. Da settembre a dicembre, potrebbe essere un periodo idoneo per la sperimentazione di questi nuovi sistemi. Chiederò al sindaco e alla giunta di attivarsi e promuovere in tempi adeguati alcun proposte" - aggiunge "In particolare chiederò che vengano avviate le dovute verifiche con gli uffici competenti, sulla fattibilità del progetto. Una volta compresa la fattibilità si potrebbe facilmente individuare la ditta più idonea a espletare questo servizio, tenendo conto che già moltissimi comuni, Imperia e Sanremo per citarne due a noi vicini, utilizzano già un gestore. Quindi potrebbero fornirci un importante feedback sulle funzionalità ed eventuali criticità del servizio stesso" conclude il consigliere Luca Napoli.