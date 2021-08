Imperia: domani ultimo appuntamento con il cinema all'aperto, sarà trasmesso "Coco"

A Imperia, Borgo Prino, in Piazzale Santa Lucia, sarà proiettato il film d'animazione "Coco", capolavoro di Disney – Pixar pensato per i più piccoli, ma che sa conquistare anche gli adulti tra musiche, colori sgargianti e animazioni mozzafiato.



"In programma l'ultima proiezione cinematografica all'aperto, occasione sempre molto apprezzata da turisti e imperiesi. Concludiamo con un film d'animazione da Oscar e diamo appuntamento al prossimo anno con una nuova stagione di cinema all'aperto a Imperia - così l'Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo - L’ingresso allo spettacolo è gratuito. La serata avrà inizio alle 21:15. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza".