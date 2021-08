Imperia: con una straordinaria partecipazione, è partita la Notte Bianca. L'intervista a Riccardo Caratto del Civ di Porto Maurizio

È iniziata puntualmente alle 18.30 la Notte Bianca di Imperia. Numerosi sono gli appuntamenti previsti con musica live, negozi aperti e mercatini. In programma anche visite guidate alla Basilica di San Maurizio con la suggestiva salita alla cupola accompagnati dal ‘Comitato SottoTina’ (tour a partire dalle 20.30 ogni mezz'ora).

La manifestazione, giunta alla 14esima edizione, si svolgerà con l’organizzazione del CIV di Porto Maurizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Imperia.



L'intervista a Riccardo Caratto, presidente del Civ di Porto Maurizio:







Il programma:

- Il via alla Notte Bianca dalle 18.30 con l'apertura generale di tutti i negozi

- Il mercatino “I sapori del Mediterraneo” sarà aperto dalle 8 alle 20.

Musica dal vivo per le vie del centro storico:

- Via XX Settembre: Esapop

- Via Cascione: Black Rain, Lost in Blues Band, Wavers 51, 2/5 di Verderame, Blues and Sugar Zucchero Tribute Band

- Via San Maurizio: The Jokers

- Piazza Ricci: Old Time Rock’n Roll

Torna anche il classicissimo concerto di piazza Mameli, quest'anno sul palco i Max Mania Tribute Band, mentre in piazza Ricci sarà allestita l’area bimbi